Суда в Ормузском проливе выставляют чужие флаги из-за угрозы атак

«Суда, находящиеся вблизи Ормузского пролива, транслируют необычные сообщения о своей национальной принадлежности, чтобы избежать нападения», — говорится в сообщении. По данным Windward, с 12 по 24 июня 55 судов в районе пролива отправили 101 нетипичное радиосообщение, указывая, например, на перевозку российской нефти или принадлежность Китаю, хотя обычно они передают свои пункты назначения или сообщения о перевозке грузов, чтобы защититься от пиратов. Генеральный директор компании Эми Дэниел объяснил, что из-за запутанной структуры судоходства сложно установить настоящего владельца судна. Однако отдельные страны, такие как Великобритания, США и Израиль, могут быть подвержены большей угрозе.