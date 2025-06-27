Названа причина масштабного отключения света в Приморье

Как установили специалисты, авария произошла на болотистой местности в Хабаровском крае, где фундамент опоры 10-киловольтной линии был выдавлен из-за пучения грунта. Это привело к перекрытию с высоковольтной линией 500 кВ Приморская ГРЭС — Хехцир-2 и последующему отключению.
Инцидент вызвал значительное снижение перетока электроэнергии из Хабаровского края. Для защиты энергосистемы сработала автоматика ограничения нагрузки, в результате чего временно без света осталась почти треть потребителей Приморья.
Как отметила министр энергетики Приморского края Елена Шиш, отключение не было связано с умышленными действиями или внешним воздействием. Авария стала следствием природных факторов — нестабильности грунта под опорой линии 10 кВ, принадлежащей сторонней организации.
Восстановление энергоснабжения началось сразу после отключения. Уже к 16:12 специалисты запустили в работу линию 500 кВ, а к 19:18 электроснабжение было полностью восстановлено.
Жителей поблагодарили за терпение и понимание, а энергетиков — за оперативную ликвидацию последствий.