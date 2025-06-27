Названа причина масштабного отключения света в Приморье

Восстановление энергоснабжения началось сразу после отключения. Уже к 16:12 специалисты запустили в работу линию 500 кВ, а к 19:18 электроснабжение было полностью восстановлено.

Жителей поблагодарили за терпение и понимание, а энергетиков — за оперативную ликвидацию последствий.