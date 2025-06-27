В Волгоградской области отразили массированную атаку беспилотников

В Волгоградской области средствами ПВО пресечена массированная атака беспилотников в окрестностях Суровикино, Калачевском районе и городе Волжском. Пресс-служба администрации региона процитировала слова губернатора региона Андрея Бочарова в Telegram-канале.
Как заявил губернатор, для проведения работ по ликвидации обломков дронов временно приостановлено движение автотранспорта по мосту, пролегающему через реку Дон в Калачевском районе.
Он добавил, что в настоящее время на месте происшествия работают саперы.
По словам Бочарова, также зафиксированы очаги возгорания сухой травы, которые оперативно ликвидируются пожарными расчетами. Пострадавших нет.
Ранее сообщалось, что в Ростовской области отразили атаку БПЛА.