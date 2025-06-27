Минобороны: ПВО за ночь сбили 39 беспилотников ВСУ над регионами РФ

Средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь сбили 39 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над несколькими регионами России. Об этом в пятницу, 27 июня, сообщили в Министерстве обороны РФ.
— 19 БПЛА — над территорией Ростовской области, 13 БПЛА — над территорией Волгоградской области, четыре БПЛА — над территорией Республики Крым, — написали в Telegram-канале Минобороны.
ПВО также уничтожила по одному украинскому беспилотнику над территориями Белгородской, Брянской и Самарской областей.
В этот же день украинские СМИ сообщили, что в Староконстантинове, где расположен военный аэродром, прогремели взрывы. При этом на всей территории Украины объявлена воздушная тревога.
Стало известно, что двое солдат, входящих в российскую группировку «Восток», ликвидировали двух иностранных наемников, воюющих за украинскую армию, в ножевом бою.