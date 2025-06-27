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Пенсионер забил насмерть своего друга топором в Приморье из-за ревности к супруге

Пенсионер забил насмерть своего друга топором из-за ревности к супруге. Инцидент произошел в Пожарском районе Приморья. Об этом в пятницу, 27 июня, сообщил Telegram-канал Shot.

Пенсионер забил насмерть своего друга топором из-за ревности к супруге. Инцидент произошел в Пожарском районе Приморья. Об этом в пятницу, 27 июня, сообщил Telegram-канал Shot.

Уточняется, что супружеская пара пригласила к себе в гостя друга семьи. После того, как хозяин дома напился, он начал ругаться с гостем из-за ревности к жене. Мужчина схватил топор и несколько раз ударил друга по голове и шее.

Жена вызвала сотрудников правоохранительных органов. Telegram-канал добавил, что у пенсионеров раньше не было судимостей.

Ранее невменяемый житель Краснодарского края по имени Дмитрий насмерть забил своих родителей молотком во время отдыха на турецком курорте. Он страдал от наркотической зависимости и серьезного психического расстройства.