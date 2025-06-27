В Японии впервые за три года повесили маньяка за убийство девяти человек

Сираиси жил в Дзаме, префектура Канагава, недалеко от Токио. Следствие установило, что он заманивал подростков и молодых людей в депрессии через социальные сети. После этого он насиловал и убивал своих жертв. Преступления раскрылись случайно. Брат одной из пропавших девушек нашел переписку с Сираиси, где обсуждалась возможность самоубийства.