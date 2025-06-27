В Японии впервые за три года повесили маньяка за убийство девяти человек

Сираиси жил в Дзаме, префектура Канагава, недалеко от Токио. Следствие установило, что он заманивал подростков и молодых людей в депрессии через социальные сети. После этого он насиловал и убивал своих жертв. Преступления раскрылись случайно. Брат одной из пропавших девушек нашел переписку с Сираиси, где обсуждалась возможность самоубийства.
Во время обыска в квартире подозреваемого правоохранители нашли головы и части тел восьми человек. Для идентификации жертв полиция провела анализ ДНК. Позже Сираиси признался в преступлениях.
«Утром 27-го числа Сираиси был казнён в Токийском следственном изоляторе, где он находился», — указано в материале.
Как сообщает агентство Reuters, смертный приговор привели в исполнение через повешение. Это первая казнь в Японии с июля 2022 года и первое исполнение приговора, подписанное министром юстиции правительства премьера Сигэру Исибы.
Ранее лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов направил президенту письмо, в котором призвал пересмотреть вопрос смертной казни в РФ. В ответ в Кремле заявили о неизменности позиции Владимира Путина по вопросу моратория на смертную казнь.