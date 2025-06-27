Минобороны РФ: над регионами РФ за ночь было сбито 39 дронов ВСУ

Наибольшее количество дронов ВСУ было сбито над Ростовской областью, сообщили в МО РФ.
В ночь на 27 июня российские средства ПВО уничтожили 39 украинских беспилотников в разных регионах страны. Об этом сообщили в Минобороны России.
«В течение прошедшей ночи 27 июня дежурными средствами ПВО уничтожены 39 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в telegram-канале ведомства. По данным МО РФ, наибольшее число дронов было сбито над Ростовской областью — 19 аппаратов. Еще 13 беспилотников уничтожили в воздушном пространстве Волгоградской области. Кроме того, силы ПВО ликвидировали четыре БПЛА над Крымом, а также по одному аппарату — над Белгородской, Брянской и Самарской областями.
В ночь на 26 июня российские системы ПВО уничтожили 50 украинских беспилотников. По данным Минобороны РФ, наибольшее число дронов было сбито в Курской, Ростовской и Брянской областях, а также в Белгородской, Московской, Крыму, Мордовии и Калужской области. По данным ведомства, угрозы для гражданского населения и разрушений удалось избежать — все цели были своевременно обнаружены и ликвидированы, передает «Ридус».