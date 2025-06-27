Слюсарь: В Ростовской области уничтожены дроны ВСУ в Шахтах еще четырех районах

В Ростовской области силы противовоздушной обороны за ночь ликвидировали несколько дронов ВСУ. Об этом в Telegram-канале сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.
По его словам, вражеские беспилотники были уничтожены в Миллеровском, Каменском, Красносулинском, Тарасовском районах и в Шахтах.
Информация по последствиям атаки еще уточняется, добавил Слюсарь, однако по предварительным данным разрушений и пострадавших нет.
Ранее сообщалось, что с с 20:00 мск 26 июня до 00:00 мск 27 июня российские средства противовоздушной обороны уничтожили и перехватили над регионами страны и акваторией Черного моря 16 украинских БПЛА.
А за ночь 26 июня российские военные уничтожили 50 украинских беспилотников над регионами России, сообщили в Минобороны России.