Красноярцы помогали мигрантам незаконно оставаться в стране

Следственные органы полагают, что с января 2022 года соучастники, среди которых был ведущий документовед из МФЦ, распределили роли и начали оказывать помощь нелегальным мигрантам. Один из подозреваемых устанавливал контакт с иностранцами и подделывал трудовые договоры. Кроме того, они занимались поиском арендованного жилья и регистрировали мигрантов по месту жительства без ведома владельцев. В результате иностранцы могли официально вставать на учёт и получать разрешение на временное проживание в России.