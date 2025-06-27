Красноярцы помогали мигрантам незаконно оставаться в стране

Об этом рассказали в прокуратуре по Красноярскому краю.
По информации ведомства, суд принял решение о мере пресечения для троих красноярцев, которые подозреваются в организации незаконного пребывания около тысячи мигрантов на территории региона.
Следственные органы полагают, что с января 2022 года соучастники, среди которых был ведущий документовед из МФЦ, распределили роли и начали оказывать помощь нелегальным мигрантам. Один из подозреваемых устанавливал контакт с иностранцами и подделывал трудовые договоры. Кроме того, они занимались поиском арендованного жилья и регистрировали мигрантов по месту жительства без ведома владельцев. В результате иностранцы могли официально вставать на учёт и получать разрешение на временное проживание в России.
Данная схема действовала на протяжении трёх лет, при этом подозреваемые получали вознаграждение до 3 тысяч рублей за свои услуги. В отношении них было возбуждено уголовное дело. Экс-сотрудница МФЦ была помещена под домашний арест, а её соучастники отправлены в следственный изолятор до 24 августа 2025 года.
Ранее рассказывали, что в Красноярске прошли масштабные проверки мигрантов: задержаны 37 человек.