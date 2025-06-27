В Южно-Сахалинске спасли пса, упавшего с 12-го этажа

В Южно-Сахалинске сотрудники МЧС спасли пса, который упал с 12-го этажа жилого дома. Об этом сообщил телеграм-канал Amur Mash.
По данным издания, инцидент произошел днем в четверг в ЖК «Уюн-Парк» на улице Владимира Жириновского. Пока хозяев не было дома, питомец решил выйти на прогулку прямо через окно дома. К счастью, шустрого пса «поймала» корзина для кондиционера.
В корзине собака просидела несколько часов. Никто из специалистов не торопился на вызов, рассказали жильцы телеграм-каналу. На всякий случай жители многоэтажки даже растянули внизу полотно, чтобы успеть словить напуганное животное.
Однако позднее спасатели все же приехали по вызову, они изо всех сил пытались растянуть лестницу на нужную высоту. Но затем на место прибыла и хозяйка квартиры, у окна которой и застрял пес.
Уточняется, что сейчас его жизни ничего не угрожает.
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