Собака на Сахалине застряла в коробе для кондиционера на уровне 10 этажа

Собака выпала из окна многоэтажного дома на Сахалине и застряла в коробе для кондиционера на уровне 10 этажа. Предварительно, хозяйки собаки не было дома, когда питомец выпал из окна.
Жители дома сразу вызвали МЧС, а также пытались связаться с соседями квартиры, около которой находится короб.
— На место приехала пожарная автолестница, а внизу растянули брезент, чтобы ловить собаку, если она сорвется. Местные также вызвали промышленного альпиниста, — передает Telegram-канал РЕН ТВ.
Позже стало известно, что собаку спасли: ее забрали из короба через окно близлежащей квартиры.
В декабре прошлого года жительница Чебоксар на протяжении двух дней искала помощь, чтобы спасти своего кота, который провалился в дыру с техническими коммуникациями в стене ее дома.