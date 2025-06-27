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Собака на Сахалине застряла в коробе для кондиционера на уровне 10 этажа

Собака выпала из окна многоэтажного дома на Сахалине и застряла в коробе для кондиционера на уровне 10 этажа. Предварительно, хозяйки собаки не было дома, когда питомец выпал из окна.

Собака выпала из окна многоэтажного дома на Сахалине и застряла в коробе для кондиционера на уровне 10 этажа. Предварительно, хозяйки собаки не было дома, когда питомец выпал из окна.

Жители дома сразу вызвали МЧС, а также пытались связаться с соседями квартиры, около которой находится короб.

— На место приехала пожарная автолестница, а внизу растянули брезент, чтобы ловить собаку, если она сорвется. Местные также вызвали промышленного альпиниста, — передает Telegram-канал РЕН ТВ.

Позже стало известно, что собаку спасли: ее забрали из короба через окно близлежащей квартиры.

В декабре прошлого года жительница Чебоксар на протяжении двух дней искала помощь, чтобы спасти своего кота, который провалился в дыру с техническими коммуникациями в стене ее дома.