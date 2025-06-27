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Пенсионер зарубил топором друга из-за ревности в российском регионе

В Приморском крае пенсионер убил топором приятеля на почве ревности к жене.

В Приморском крае пенсионер убил топором приятеля на почве ревности к жене.

Как сообщает SHOT, трагедия произошла в Пожарском районе. 70-летний Александр с супругой Любовью пригласили в гости 66-летнего Виктора. Компания планировала разделить застолье и приятно провести время.

В состоянии алкогольного опьянения Александр начал испытывать ревность к другу со стороны супруги. Возникла потасовка, в ходе которой хозяин жилища схватил топор и нанёс гостю множественные удары по голове и шее. От полученных повреждений мужчина скончался на месте.

Потрясённая происшедшим жена вызвала полицию. Уточняется, что оба пенсионера ранее не привлекались к уголовной ответственности.

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