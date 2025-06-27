Пенсионер зарубил топором друга из-за ревности в российском регионе

В состоянии алкогольного опьянения Александр начал испытывать ревность к другу со стороны супруги. Возникла потасовка, в ходе которой хозяин жилища схватил топор и нанёс гостю множественные удары по голове и шее. От полученных повреждений мужчина скончался на месте.