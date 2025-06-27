За прошедшую ночь силы ПВО уничтожили 39 украинских беспилотников

Наибольшее количество дронов было перехвачено над Ростовской (19 единиц) и Волгоградской (13 единиц) областями. Ещё четыре БПЛА сбито над Крымом, по одному — над Белгородской, Брянской и Самарской областями.
А в ночь на 26 июня ПВО России уничтожила 50 украинских беспилотников. Основной удар пришёлся на Курскую область, где было нейтрализовано 23 аппарата. Всего атаки затронули восемь российских регионов.
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