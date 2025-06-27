Жителя Башкирии осудили за долг по алмиментам в 1,6 млн рублей

Приговор местному жителю вынес Гафурийский межрайонный суд. По данным объединенной пресс-службы судов РБ, 38-летний отец несовершеннолетнего ребенка, достоверно зная о возложенной на него обязанности ежемесячно уплачивать алименты на его содержание, без уважительных причин умышленно это не делал. В итоге накопил долг в более чем 1 млн 600 тыс. руб.