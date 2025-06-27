Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жителя Башкирии осудили за долг по алмиментам в 1,6 млн рублей

Мужчина умышленно не платил деньги.

Источник: Башинформ

Приговор местному жителю вынес Гафурийский межрайонный суд. По данным объединенной пресс-службы судов РБ, 38-летний отец несовершеннолетнего ребенка, достоверно зная о возложенной на него обязанности ежемесячно уплачивать алименты на его содержание, без уважительных причин умышленно это не делал. В итоге накопил долг в более чем 1 млн 600 тыс. руб.

С учетом признания подсудимым своей вины и раскаяния в содеянном, суд признал его виновным и назначил наказание в виде 6 месяцев исправительных работ с удержанием 10% из заработной платы в доход государства.