Появились подробности стрельбы в Сибири, где ранили двоих

В июне между двумя посетителями одного из кафе в городе Усть-Кут на севере Иркутской области произошёл конфликт, который закончился стрельбой. Двое мужчин получили ранения, а стрелявшие скрылись. Сейчас подозреваемых задержали. Подробности читайте в материале irk.aif.ru.
Успел укрыться.
В субботу в кафе-баре на улице Речников двое посетителей заведения что-то не поделили, и разгорелся скандал, который перерос в драку. Разборки продолжились на улице. Позднее в соцсетях опубликовали видео потасовки. На кадрах видно, что возле заведения собралась толпа. Слышны крики: «Всё, хватит. Пожалуйста, я тебя прошу. Это наш… Вы что делаете?!» — кричит мужчина, пытаясь остановить разъярённого человека. В кадр попали даже девушки: «Убери руки. Не трогай её», — кричит одна из них, защищая подругу от мужчины. И тут прозвучал выстрел. Все перепугались и бросились врассыпную. Затем второй выстрел — и на кадрах видно, как мужчина упал на землю.
Оружие оказалось в руках у двоих посетителей, которые открыли стрельбу. Один из мужчин, в которых стреляли, успел укрыться в кафе. А вот двое других получили ранения. Очевидцы вызвали полицию и скорую помощь. Врачи госпитализировали пострадавших. На место выехали сотрудники правоохранительных органов.
На два месяца.
В это время стрелявшие успели скрыться. Но прятаться от оперативников пришлось недолго, и уже через несколько дней их задержали.
«Участвовавшие в перестрелке жители Усть-Кута были установлены и задержаны полицией. Им предъявлено обвинение по статье “Покушение на убийство двух и более лиц”, — прокомментировали в прокуратуре по Иркутской области. На кадрах, опубликованных региональным СУ СКР, видно, как оперативники вскрывают дверь и задерживают двоих мужчин. Одному — 18 лет, а другому — 34 года. Следователи допросили задержанных. По решению суда их заключили под стражу на два месяца.
Сотрудники СКР продолжают расследовать уголовное дело, которое находится на контроле прокуратуры. Ранее irk.aif.ru писал о преступлении, произошедшем в Иркутске 23 года назад. В раздевалку спортзала ворвались двое вооружённых мужчин в шапках с прорезями для глаз и рта. Им нужен был посетитель, у которого возник конфликт с лидером одной из преступных группировок Братска.