Появились подробности стрельбы в Сибири, где ранили двоих

В субботу в кафе-баре на улице Речников двое посетителей заведения что-то не поделили, и разгорелся скандал, который перерос в драку. Разборки продолжились на улице. Позднее в соцсетях опубликовали видео потасовки. На кадрах видно, что возле заведения собралась толпа. Слышны крики: «Всё, хватит. Пожалуйста, я тебя прошу. Это наш… Вы что делаете?!» — кричит мужчина, пытаясь остановить разъярённого человека. В кадр попали даже девушки: «Убери руки. Не трогай её», — кричит одна из них, защищая подругу от мужчины. И тут прозвучал выстрел. Все перепугались и бросились врассыпную. Затем второй выстрел — и на кадрах видно, как мужчина упал на землю.