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Силы ПВО за ночь уничтожили 39 дронов ВСУ над регионами России

Силы ПВО ликвидировали 19 беспилотников ВСУ в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

Российские силы противовоздушной обороны уничтожили 39 дронов ВСУ за ночь 27 июня. Об этом сообщает Минобороны страны.

Большую часть вражеских беспилотников, 19 дронов, военные РФ ликвидировали над территорией Ростовской области, еще 13 — над Волгоградской, четыре — над Крымским полуостровом.

Кроме того, по одному дрону уничтожены в Белгородской, Брянской и Самарской областях.

Ранее врио губернатора региона Юрий Слюсарь сообщил, что Вооруженные силу Украины предприняли попытку атаковать Миллеровский, Каменский, Красносулинский, Тарасовский районы Ростовской области и город Шахтах.

С 20:00 мск 26 июня до 00:00 мск 27 июня российские средства противовоздушной обороны уничтожили и перехватили над регионами страны и акваторией Черного моря 16 украинских БПЛА.

А за ночь 26 июня уничтожили 50 украинских беспилотников над регионами России.

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