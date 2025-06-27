Алаудинов пожелал выздоровления раненому китайскому журналисту.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) атакуют мирное население, медиков, пожарных и журналистов, тем самым нарушая международные нормы. Об этом заявил командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов.
«Получается какая картина — ими не соблюдается ни устав ООН, ни одна из деклараций, ни одно человеческое понимание, представление о порядочности, чести и достоинстве. Идет конкретно убийство, даже можно сказать, не война против своего противника на поле брани, а максимальное убийство гражданского населения, именно тех органов, которые не являются воюющими, это медики, пожарные, ну и, конечно, убийство представителей прессы», — отметил Алаудинов в интервью ТАСС.
По его словам, недавнее нападение украинского беспилотника на поселок Коренево в Курской области, в результате которого был ранен 63-летний китайский журналист Лу Юйгуан, является свидетельством целенаправленных действий ВСУ против гражданских лиц. Генерал также выразил надежду на скорое выздоровление раненого журналиста, отметив его профессионализм и честь. «Он очень достойный человек, и я так думаю, что он встанет на ноги как можно быстрее», — сказал Алаудинов.
Ранее 63-летний китайский журналист Лу Юйгуан получил ранения головы при атаке украинского беспилотника на поселок Коренево в Курской области, однако отказался от госпитализации и решил продолжить работу на месте, отметив профессионализм российских медиков. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала удар по журналисту целенаправленным и квалифицировала его как террористический акт со стороны киевских властей.