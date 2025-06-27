Алаудинов назвал главные цели ВСУ

«Получается какая картина — ими не соблюдается ни устав ООН, ни одна из деклараций, ни одно человеческое понимание, представление о порядочности, чести и достоинстве. Идет конкретно убийство, даже можно сказать, не война против своего противника на поле брани, а максимальное убийство гражданского населения, именно тех органов, которые не являются воюющими, это медики, пожарные, ну и, конечно, убийство представителей прессы», — отметил Алаудинов в интервью ТАСС.