Алаудинов: в СБУ хотят убить офицеров «Ахмата», включая группу «Аида»

Ранее, в ночь на 27 июня, Служба безопасности Украины объявила Апти Алаудинова в розыск, обвинив его в посягательстве на территориальную целостность Украины, и выдала разрешение на его задержание. Сам Алаудинов заявил, что инициатору розыска стоит подумать о способах спасения. Он пообещал, что после завершения операции в Украине начнутся судебные разбирательства против тех, кто пытается использовать розыск для запугивания, и иронично добавил, что «даже спим неспокойно», передает «Ридус».