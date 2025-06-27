Директор частной школы Новосибирска пойдёт под суд за невыплату зарплаты на 9,9 млн рублей

Перед судом предстанет директор новосибирской частной школы, обвиняемый в невыплате зарплаты 35 сотрудникам на сумму более 9,9 млн рублей.
По данным прокуратуры Заельцовского района, с декабря 2023 по август 2024 года руководство учреждения систематически не выплачивало зарплату. Уголовное дело возбуждено после прокурорской проверки.
На имущество обвиняемого и школы наложен арест. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Напомним, что кассационный суд подтвердил приговор бывшему зампрокурору Новосибирской области.