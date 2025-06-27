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Директор частной школы Новосибирска пойдёт под суд за невыплату зарплаты на 9,9 млн рублей

В Новосибирске перед судом предстанет руководитель частной школы за невыплату.

Источник: Сиб.фм

Перед судом предстанет директор новосибирской частной школы, обвиняемый в невыплате зарплаты 35 сотрудникам на сумму более 9,9 млн рублей.

По данным прокуратуры Заельцовского района, с декабря 2023 по август 2024 года руководство учреждения систематически не выплачивало зарплату. Уголовное дело возбуждено после прокурорской проверки.

На имущество обвиняемого и школы наложен арест. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, что кассационный суд подтвердил приговор бывшему зампрокурору Новосибирской области.