ВС РФ заняли восточную часть Каменского Запорожской области

«Наши ребята вошли и продвинулись в восточной части Каменского, освободив при этом около четырех километров квадратных в селе и предместье», — отметил Рогов. Он также добавил, что теперь давление на группировку ВСУ, которая закрепилась в Каменском, будет оказываться не только с южного, но и восточного направлений.