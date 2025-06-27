ВС РФ заняли восточную часть Каменского Запорожской области

ВС РФ освободили четыре километра в Каменском.
Российские военные смогли продвинуться в восточной части села Каменское на степногорском направлении в Запорожской области. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета и сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
«Наши ребята вошли и продвинулись в восточной части Каменского, освободив при этом около четырех километров квадратных в селе и предместье», — отметил Рогов. Он также добавил, что теперь давление на группировку ВСУ, которая закрепилась в Каменском, будет оказываться не только с южного, но и восточного направлений.
Ранее российские войска закрепились в селе Малиновка на гуляйпольском направлении Запорожской области, где продолжаются бои за контроль над населенным пунктом. Запорожская область была включена в состав России по итогам референдума в сентябре 2022 года, однако часть территории, включая областной центр Запорожье, остается пока под контролем украинских сил.