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Предприятие в Новокуйбышевске Самарской области атаковал беспилотник 27 июня

Сегодня ранним утром на территорию одного из промышленных объектов в городе Новокуйбышевске была предпринята попытка атаки с использованием беспилотного летательного аппарата.

Сегодня ранним утром на территорию одного из промышленных объектов в городе Новокуйбышевске была предпринята попытка атаки с использованием беспилотного летательного аппарата.

Об этом рассказал губернатор области Вячеслав Федорищев в своем телеграм-канале.

На место происшествия незамедлительно прибыли оперативные службы. Проводится комплекс мероприятий по оценке обстановки и выяснению всех обстоятельств инцидента.

К счастью, в результате происшествия никто не пострадал. Технологические процессы предприятия продолжают функционировать в штатном режиме, угрозы жизнедеятельности региона нет.

Подробности произошедшего уточняются. Ситуация остаётся на контроле у региональных властей и силовых структур.

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