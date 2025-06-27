Главврача детской больницы в Хакасии убили из-за денег

Главного врача Черногорской детской больницы в Хакасии Наталью Топакову убили из-за денег. При этом первоначально считалось, что она умерла из-за несчастного случая.
34-летняя врач скончалась 30 мая. Ее тело нашли в ванной, полной воды. Тогда официальной версией стала «внезапная остановка следствия».
Однако 27 июня пресс-служба Следственного комитета России по Хакасии и Красноярскому краю сообщила о задержании 48-летнего мужчины. Именно его и заподозрили в убийстве Топаковой.
По версии следствия, мужчина давно был знаком с главврачом. Он подкараулил ее около дома по улице Герцена в Абакане, когда женщина возвращалась с работы. Затем мужчина напросился к главврачу домой, где и совершил злодеяние.
«Обвиняемый напал на хозяйку квартиры, обхватил за шею и придушил. Когда потерпевшая потеряла сознание, мужчина набрал воду в ванну и утопил её. Убийство было тщательно продумано и инсценировано под несчастный случай», — считают в СК.
После этого мужчина украл из дома убитой ювелирные украшения и вывел с ее карты более 90 тыс. рублей. Через пару дней злоумышленник вместе со своей сожительницей уехали в Приморье. Спустя месяц его задержали в городе Партизанске, в ломбардах которого и были найдены украшения.
По факту убийства следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ. Однако его могут переквалифицировать на более тяжкий состав — убийство, сопряженное с разбоем.
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