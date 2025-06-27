Главврача детской больницы в Хакасии убили из-за денег

После этого мужчина украл из дома убитой ювелирные украшения и вывел с ее карты более 90 тыс. рублей. Через пару дней злоумышленник вместе со своей сожительницей уехали в Приморье. Спустя месяц его задержали в городе Партизанске, в ломбардах которого и были найдены украшения.