В Иркутской области горит почти 2,3 тысячи гектаров леса

В лесах Иркутской области на утро 27 июня горит почти 2,3 тысячи гектаров земли. Всего спасатели зафиксировали 16 пожаров, девять из них горят в труднодоступных местах Нижнеудинского района, три — в Качугском, два — в Бодайбинском, по одному — в Ольхонском и Катангском районах. Семь из них потушены. Как сообщили КП-Иркутск в региональном правительстве, на местах очагов работают 167 сотрудников МЧС с использованием семи единиц наземной техники.