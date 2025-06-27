В Иркутской области горит почти 2,3 тысячи гектаров леса

В лесах Иркутской области на утро 27 июня горит почти 2,3 тысячи гектаров земли. Всего спасатели зафиксировали 16 пожаров, девять из них горят в труднодоступных местах Нижнеудинского района, три — в Качугском, два — в Бодайбинском, по одному — в Ольхонском и Катангском районах. Семь из них потушены. Как сообщили КП-Иркутск в региональном правительстве, на местах очагов работают 167 сотрудников МЧС с использованием семи единиц наземной техники.
— Днем ранее в лесах Приангарья потушили еще семь пожаров: ликвидировано семь возгораний на площади 137 га: 2 — в Казачинско-Ленском, по 1 — в Нижнеудинском, Усть-Илимском, Катангском, Качугском и Киренском районах, — пояснили в правительстве.
Для подавления очагов использовали также два вертолета МИ-8, а самолеты вели авиамониторинг на выявление других пожаров. В настоящее время патрулирование ведут 86 групп в составе 184 специалистов.