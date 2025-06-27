На колесах — и вне досягаемости: чем уникален ракетный комплекс «Ярс», вышедший на патрулирование в Барнауле

Бывший заместитель командира ракетного полка по боевому управлению, подполковник запаса Валерий Павленко сообщил Hi-Tech Mail, что ракетный комплекс был разработан специалистами Московского института теплотехники (МИТ). По его словам, создание «Ярса», как и других видов стратегического вооружения, осуществлялось в условиях строгой секретности. В качестве основы для проекта был использован ракетный комплекс «Тополь-М», принятый на вооружение российской армии в 1997 году.