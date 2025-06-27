На колесах — и вне досягаемости: чем уникален ракетный комплекс «Ярс», вышедший на патрулирование в Барнауле

«Ярсы» Барнаульского соединения выведены на боевое патрулирование.
В Барнаульском ракетном соединении на маршруты боевого патрулирования выведены автономные пусковые установки ракетного комплекса «Ярс». В Минобороны РФ рассказали, что подразделения Ракетных войск стратегического назначения отрабатывают различные учебно-боевые задачи, включая маневрирование на маршрутах патрулирования и выполнение дополнительных вводных.
Экипажи мобильных ракетных комплексов «Ярс» осуществляют передвижения на дистанции до 100 километров, выполняют работы по инженерному обустройству позиций на местности, а также занимаются организацией маскировки и обеспечением боевой защиты. Чем известны «Ярсы» — в материале URA.RU.
Учения с «Ярсами».
Пусковые установки ПГРК «Ярс» выведены на маршруты боевого патрулирования в Алтайском краеФото: Официальный сайт Министерства обороны РФ.
В Алтайском крае в рамках плановых учений на маршруты боевого патрулирования вышли автономные пусковые установки ПГРК «Ярс». «Стратегические ракетчики отрабатывают задачи и вводные, в том числе по совершению маневренных действий на маршрутах боевого патрулирования», — сообщили в Минобороны РФ. По словам начальника штаба ракетного дивизиона Барнаульского соединения РВСН, плановые мероприятия боевой подготовки позволяют проверить готовность личного состава, вооружения и техники к длительному несению дежурства на маршрутах.
В ходе учений расчеты подвижных грунтовых ракетных комплексов совершают марши протяженностью до 100 километров, занимаются инженерным оборудованием полевых позиций, организацией маскировки и боевого охранения. Кроме того, личный состав отрабатывает противодействие диверсионно-разведывательным группам, а подразделения обеспечения выводят специальную технику из зон условного химического заражения.
Что такое ракетный комплекс «Ярс».
«Ярс» — важная часть ядерной триады РФФото: Роман Наумов © URA.RU.
«Ярс» занимает ключевое место в ядерной триаде России. В состав этой системы, помимо межконтинентальных баллистических ракет, входят авиационные и морские стратегические силы. Согласно широко принятой точке зрения, наименование «Ярс» расшифровывается как «ядерная ракета сдерживания».
В ракетный комплекс входит три автономные пусковые установки и мобильный командный пункт. В целях противодействия диверсионно-разведывательным группам потенциального противника в состав комплекса включены специальные машины сопровождения. Среди них — машина обеспечения боевого дежурства, боевая противодиверсионная машина «Тайфун-М», машина дистанционного разминирования «Листва», а также инженерная тепловая машина обеспечения и маскировки УТМ-80М. Кроме того, используется ложный дивизион, оснащенный надувными мишенями.
Межконтинентальная баллистическая ракета РС-24 «Ярс» отличается выдающимися техническими возможностями: она способна одновременно нести несколько ядерных боеголовок и преодолевать расстояния до 11 000 километров. Кроме того, данная ракета характеризуется высокой точностью и эффективностью в преодолении современных систем противоракетной обороны.
Дальность полета ракеты РС-24 «Ярс» — 11 километровФото: Владимир Андреев © URA.RU.
Согласно информации, представленной Минобороны РФ, межконтинентальная баллистическая ракета РТ-2ПМ2 комплекса «Ярс» представляет собой трехступенчатое твердотопливное изделие, предназначенное для размещения как на мобильных, так и на шахтных платформах. Ракета оснащена разделяющейся головной частью с индивидуальным наведением боевых блоков (МБР с РГЧ ИН) и была разработана Московским институтом теплотехники под руководством академика Российской академии наук Ю. С. Соломонова.
Для запуска ракеты используется активно-реактивный (минометный) способ, а в качестве топлива применяется смесевой твердый состав. Принята ракета на вооружение в 2009 году.
Максимальная дальность полета ракеты составляет до 11 000 километров. Длина ракеты достигает 23 метров, наибольший диаметр корпуса — 1,86 метра. Стартовая масса оценивается примерно в 50 тонн, при этом масса полезной нагрузки достигает 1,2 тонны.
Кто создал «Ярс».
Первый полк с «Ярс» был поставлен на боевое дежурство в 2011 годуФото: Официальный сайт Министерства обороны РФ.
Бывший заместитель командира ракетного полка по боевому управлению, подполковник запаса Валерий Павленко сообщил Hi-Tech Mail, что ракетный комплекс был разработан специалистами Московского института теплотехники (МИТ). По его словам, создание «Ярса», как и других видов стратегического вооружения, осуществлялось в условиях строгой секретности. В качестве основы для проекта был использован ракетный комплекс «Тополь-М», принятый на вооружение российской армии в 1997 году.
Первое испытание ракеты РС-24 было проведено в 2007 году. В марте 2011 года на боевое дежурство был поставлен первый полк, оснащенный мобильным ракетным комплексом «Ярс».
Каковы преимущества «Ярса».
«Задача шахтного базирования ракетных комплексов — выполнять задачу в ответно-встречном ударе из-за своей максимальной готовности к пуску», — сообщил командующий Ракетными войсками стратегического назначения Сергей Каракаев в эфире телеканала «Звезда». Он подчеркнул, что защищенность шахт и прилегающей военной инфраструктуры обеспечивает гарантированное выполнение боевых задач даже в случае массированного нападения.
Шахта защищена. К примеру, бронированная шлюзовая дверь командного бункера РВСН, изготовлена из высоколегированной стали и секретных типов металла, которые применяются в судостроении. В ходе испытаний она трижды выдержала взрыв от устройств разной мощности — сначала 30 кг, затем 100 кг и, наконец, 200 кг в тротиловом эквиваленте. В результате специалисты фиксировали появление мощной ударной волны, сравнимой по силе с воздействием ядерного удара.
По итогам испытаний специалисты заявили, что конструкция шлюзовой двери выдержала максимальную нагрузку: геометрия изделия и основные силовые элементы остались неизменными.
У стационарного варианта ракеты более высокая антитеррористическая устойчивость, считает конструктор этого ядерного комплекса Юрий Соломонов. «В шахту залезть невозможно. Она абсолютно автономна, закрыта прочно», — сказал Соломонов в интервью телеканалу «Звезда».