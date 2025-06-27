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ПВО отразила массированную атаку дронов ВСУ в Волгоградской области

Средства противовоздушной обороны (ПВО) отразили массированную атаку беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Волгоградской области. Для ликвидации обломков временно ограничили движение по мосту через реку Дон в Калачевском районе. Об этом в пятницу, 27 июня, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.

Средства противовоздушной обороны (ПВО) отразили массированную атаку беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Волгоградской области. Для ликвидации обломков временно ограничили движение по мосту через реку Дон в Калачевском районе. Об этом в пятницу, 27 июня, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.

Уточняется, что атаку БПЛА отражали в Суровикинском, Калачевском районах и городе Волжский.

— В настоящее время работают саперы. Также зафиксированы возгорания сухой травы, которые оперативно устраняются пожарными службами. Пострадавших нет, — написал Бочаров в своем Telegram-канале.

Позже он сообщил, что движение по мосту через реку Дон открыто.

В Министерстве обороны РФ сообщили, что в ночь на 27 июня средства ПВО сбили 39 беспилотников Вооруженных сил Украины над несколькими регионами России. Так, 19 дронов были ликвидированы над территорией Ростовской области, еще 13 беспилотников ВСУ — над территорией Волгоградской области.

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