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Жительница Башкирии зарезала знакомого из-за 1 тысячи рублей

Прокуратура Башкирии утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 36-летней жительницы Куюргазинского района.

Источник: Башинформ

Женщина обвиняется в преступлениях по статьям «разбой, совершенный с применением предмета, используемого в качестве оружия, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего» и «убийство, сопряженное с разбоем». Как сообщили в пресс-службе прокуратуры РБ, в июле прошлого года местная жительница, осведомленная о получении накануне жителем села Айсуак Куюргазинского района ежемесячной пенсии, пришла к нему попросить деньги на покупку спиртного.

Получив отказ, она нанесла хозяину жилища кухонным ножом не менее трех ударов в шею, грудь, после чего связала его. Обыскав дом, нашла и похитила 1 тысячу рублей, после чего скрылась с места происшествия. Потерпевший скончался от полученных телесных повреждений спустя непродолжительное время.

Обвиняемая признала свою вину. Уголовное дело будет направлено в Верховный суд РБ для рассмотрения по существу.