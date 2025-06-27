Жительница Башкирии зарезала знакомого из-за 1 тысячи рублей

Женщина обвиняется в преступлениях по статьям «разбой, совершенный с применением предмета, используемого в качестве оружия, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего» и «убийство, сопряженное с разбоем». Как сообщили в пресс-службе прокуратуры РБ, в июле прошлого года местная жительница, осведомленная о получении накануне жителем села Айсуак Куюргазинского района ежемесячной пенсии, пришла к нему попросить деньги на покупку спиртного.