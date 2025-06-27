В Приморье осудят пятерых человек за вымогательство денег у таксиста

Три фигуранта обвиняются в вымогательстве, двое — в пособничестве. Они с сентября 2021 года по май 2024 года с применением насилия, а также с угрозой его применения и уничтожения машины вымогали деньги у иностранца, занимающегося частным извозом, за возможность работать на территории, прилегающей к аэропорту.