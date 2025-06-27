В Приморье осудят пятерых человек за вымогательство денег у таксиста

ВЛАДИВОСТОК, 27 июн — РИА Новости. Пять членов межэтнической преступной группы предстанут перед судом в Приморье за вымогательство у таксиста-иностранца денег за возможность работать на территории аэропорта Владивостока, сообщает краевая прокуратура.
В мае 2024 года прокуратура сообщала о возбуждении дела на членов межэтнической преступной группы, занимающейся вымогательствами у водителей такси на территории аэропорта Владивостока.
«Заместитель прокурора края Степан Тюкавкин утвердил обвинительное заключение в отношении пяти лиц по уголовному делу о вымогательстве на территории международного аэропорта Владивосток имени В. К. Арсеньева… После вручения копии обвинительного заключения уголовное дело подлежит направлению в Артемовский городской суд для рассмотрения по существу», — говорится в сообщении.
Три фигуранта обвиняются в вымогательстве, двое — в пособничестве. Они с сентября 2021 года по май 2024 года с применением насилия, а также с угрозой его применения и уничтожения машины вымогали деньги у иностранца, занимающегося частным извозом, за возможность работать на территории, прилегающей к аэропорту.
«Денежные средства передавались потерпевшим ежемесячно… В общей сложности потерпевший передал деньги на сумму свыше 600 тысяч рублей», — отмечает прокуратура.
На имущество и деньги обвиняемых наложен арест.