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Поджигатель леса задержан в Подмосковье

Сотрудники полиции задержали в Балашихинском городском округе Подмосковья поджигателя леса.

Сотрудники полиции задержали в Балашихинском городском округе Подмосковья поджигателя леса.

Как сообщили «МК» в Управлении информации и общественных связей ГУ МВД по Московской области, 25-летний местный житель вместе со знакомым поджег сухую траву возле леса в районе коттеджного поселка Купавушка-2. Произошел пожар на площади 600 кв. метров, были уничтожены березы и повреждены несколько сосен. Задержанный благодаря камерам видеонаблюдения мужчина пояснил, что совершил поджог ради забавы. Возбуждено уголовное дело.