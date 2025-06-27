Поджигатель леса задержан в Подмосковье

Как сообщили «МК» в Управлении информации и общественных связей ГУ МВД по Московской области, 25-летний местный житель вместе со знакомым поджег сухую траву возле леса в районе коттеджного поселка Купавушка-2. Произошел пожар на площади 600 кв. метров, были уничтожены березы и повреждены несколько сосен. Задержанный благодаря камерам видеонаблюдения мужчина пояснил, что совершил поджог ради забавы. Возбуждено уголовное дело.