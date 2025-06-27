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Дом, пострадавший от взрыва в Серове, полностью расселят и снесут

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 июня, ФедералПресс. Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер опубликовал результаты докладов по ликвидации последствий взрывов домов в Серове и Ивделе. Дом, пострадавший от взрыва в Серове, признают аварийным и снесут.

«В Серове результаты обследования дома на улице Зелёной, 7а, показали, что необходимо демонтировать два подъезда», — пишет Денис Паслер в своем Telegram-канале.

По словам врио губернатора, эксперты не могут поручиться, что после демонтажа поврежденной части дома перекрытия в конструкции сохранят свои свойства. Он поручил главе города подготовить документы для выплаты жителям дома компенсации — строение в перспективе снесут.

В Иведеле тем временем только идет проверка здания. Администрация держит контакт с жителями и оказывает всю необходимую поддержку.