Жительница Самары заплатила штраф за участие в фиктивной регистрации фирмы

Судебные приставы Железнодорожного района Самары взыскали с местной жительницы 55 тысяч рублей уголовного штрафа за незаконное участие в регистрации юридического лица. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Женщина предоставила свой паспорт предпринимателю за вознаграждение, не зная о последствиях. Документы использовали для создания фирмы. Суд признал ее виновной.
После возбуждения исполнительного производства женщина долгое время игнорировала требования приставов. В ответ был назначен исполнительский сбор и наложен арест на её счета.
После предупреждения о возможной замене штрафа на более строгое наказание, должница полностью погасила задолженность. Производство завершено.
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