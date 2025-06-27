Губернатор Федорищев: БПЛА пытались атаковать промпредприятие в Новокуйбышевске

В Самарской области беспилотники предприняли попытку атаковать одно из промышленных предприятий ранним утром в пятницу, 27 июня. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев.
«Сегодня рано утром была предпринята попытка атаки средствами БПЛА на промышленное предприятие в городе Новокуйбышевске», — написал Федорищев в Telegram-канале.
Он уточнил, что на месте происшествия работают оперативные службы. Пострадавших, к счастью, нет.
Ранее KP.RU сообщил, что в ночь на пятницу, 27 июня, в Ростовской области силы и средства ПВО отразили воздушную атаку. По предварительным данным, никто не пострадал, повреждений на земле не зафиксировано.
Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше