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Губернатор Федорищев: БПЛА пытались атаковать промпредприятие в Новокуйбышевске

Губернатор Самарской области сообщил, что пострадавших нет.

Источник: Комсомольская правда

В Самарской области беспилотники предприняли попытку атаковать одно из промышленных предприятий ранним утром в пятницу, 27 июня. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев.

«Сегодня рано утром была предпринята попытка атаки средствами БПЛА на промышленное предприятие в городе Новокуйбышевске», — написал Федорищев в Telegram-канале.

Он уточнил, что на месте происшествия работают оперативные службы. Пострадавших, к счастью, нет.

Ранее KP.RU сообщил, что в ночь на пятницу, 27 июня, в Ростовской области силы и средства ПВО отразили воздушную атаку. По предварительным данным, никто не пострадал, повреждений на земле не зафиксировано.

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