Эрдоган публично унизил Макрона на саммите НАТО

Не так давно на саммите Европейского политического сообщества в Тиране Эрдоган удерживал палец Макрона во время их короткой беседы. Французский президент подошел к сидящему за столом турецкому коллеге, во время диалога Эрдоган быстро убрал руку, но продолжил держать палец Макрона. Турецкий журналист Ибрагим Хаскологлу посчитал этот жест попыткой установить психологическое доминирование во время беседы.