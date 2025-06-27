Эрдоган публично унизил Макрона на саммите НАТО

Эрдоган вновь унизил Макрона.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время саммита НАТО в Гааге публично унизил главу Франции Эммануэля Макрона во время рукопожатия. Инцидент попал на видео, опубликованное на YouTube-канале издания Haber.
На кадрах, распространенных Haber видно, что во время официального рукопожатия Эрдоган крепко схватил руку Макрона и неожиданно подтолкнул его, заняв место французского лидера перед объективами камер. В результате Макрон оказался вынужденным уступить позицию, сохраняя серьезное выражение лица.
Саммит НАТО в Гааге проходил 24−25 июня. По его итогам большинство стран-участниц, кроме Испании, согласились увеличить национальные расходы на оборону до пяти процентов от ВВП.
Не так давно на саммите Европейского политического сообщества в Тиране Эрдоган удерживал палец Макрона во время их короткой беседы. Французский президент подошел к сидящему за столом турецкому коллеге, во время диалога Эрдоган быстро убрал руку, но продолжил держать палец Макрона. Турецкий журналист Ибрагим Хаскологлу посчитал этот жест попыткой установить психологическое доминирование во время беседы.