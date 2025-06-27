Россиянку увезли в реанимацию после укуса змеи во время экскурсии в Армении

Россиянку при смерти экстренно госпитализировали в реанимацию после экскурсии в Армении. Уроженка Уфы по имени Регина утверждает, что ее укусила ядовитая змея под названием гюрза. Об этом в пятницу, 27 июня, сообщил Telegram-канал Shot.
Уточняется, что вместе с гидом девушка поехала на экскурсию «Симфония камней» в ущелье реки Азат. Она сфотографировалась на камнях, после чего заметила, что у нее идет кровь из пальца. Об этом она сказала сопровождающему, и тот сразу изменился в лице и начал кричать, что девушке надо в больницу, поскольку ее укусила гюрза.
Туристку оперативно привезли в травмпункт, откуда ее госпитализировали в больницу.
— По пути у нее онемела рука, и появился жар в груди. Девушке вкололи дексаметазон, а также у нее началась рвота, и состояние ухудшалось. В больнице Регину сразу же отправили в реанимацию, где ей поставили капельницу, после которой началось улучшение состояния, — передает Telegram-канал.
До этого врачи Научно-исследовательского института скорой помощи имени Склифосовского оказали необходимую помощь российской туристке, которую на Бали укусила ядовитая змея. При этом ядовитые змеи встречаются и в столичном регионе: щитомордник — вид ядовитых рептилий семейства гадюковых заметили возле детской площадки у Битцевского парка в Москве.