Россиянку увезли в реанимацию после укуса змеи во время экскурсии в Армении

Уточняется, что вместе с гидом девушка поехала на экскурсию «Симфония камней» в ущелье реки Азат. Она сфотографировалась на камнях, после чего заметила, что у нее идет кровь из пальца. Об этом она сказала сопровождающему, и тот сразу изменился в лице и начал кричать, что девушке надо в больницу, поскольку ее укусила гюрза.