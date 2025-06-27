Воронежца осудили за ложное сообщение о взрыве на столичном вокзале

— Своими действиями виновный отвлек правоохранительные органы от обеспечения общественной безопасности и охраны общественного порядка, а также ущемил интересы государства, связанные с проверкой его заведомо ложного сообщения об угрозе взрыва. Суд наказал виновного тремя годами лишения свободы условно с испытательным сроком три года. К тому же фигурант должен возместить вред, причиненный преступлением, — сообщили в Московско-Рязанской транспортной прокуратуре.