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Воронежца осудили за ложное сообщение о взрыве на столичном вокзале

Пьяный житель Воронежа сообщил о бомбе на московском вокзале.

Замоскворецкий райсуд Москвы отправил в колонию 46-летнего уроженца Воронежской области за ложную угрозу взрыва.

Пьяный воронежец с Павелецкого вокзала Москвы сообщил о пронесенном на территорию Казанского вокзала взрывном устройстве и готовящемся взрыве. Сообщение оказалось ложным. Тем временем, силовики потратили время и усилия на проверку угрозы.

— Своими действиями виновный отвлек правоохранительные органы от обеспечения общественной безопасности и охраны общественного порядка, а также ущемил интересы государства, связанные с проверкой его заведомо ложного сообщения об угрозе взрыва. Суд наказал виновного тремя годами лишения свободы условно с испытательным сроком три года. К тому же фигурант должен возместить вред, причиненный преступлением, — сообщили в Московско-Рязанской транспортной прокуратуре.