В зоне СВО испытывают укороченный автомат АК-12К для ближнего боя

Другой военный с позывным «Багира» добавил, что АК-12К разработан с учетом опыта СВО. В автомате предусмотрен прибор малошумной стрельбы (ПМС), который легко устанавливается и снимается. Багира также упомянул о двойном переключателе режима огня, что позволяет стрелять как левой, так и правой рукой. Тестирование новой версии автомата продолжается, и результаты будут использованы для дальнейшего усовершенствования вооружения российской армии.