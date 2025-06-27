Партнер блогера Лерчек признал свою вину в деле о выводе денег за рубеж

Ранее против Чекалиных возбуждались два уголовных производства, позднее оба прекращены. Первое из них касалось неуплаты налогов на 311 млн рублей путём применения УСН при доходах от фитнес-марафонов, превышавших годовой лимит в 150 млн. Второе — об отмывании денег в особо крупном размере, связанное с приобретением долларов на 130 млн рублей в апреле 2021 года. Чекалины погасили налоговые обязательства на сумму 504 млн рублей.