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Огонь уничтожил 20 тонн соломы и 20 тонн сена в Барановичском районе

27 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Барановичском районе огнем уничтожено 20 т соломы и 20 т сена. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Брестское областное управление МЧС.

Загорание произошло в сенохранилище вблизи агрогородка Миловиды. В результате пожара огнем уничтожена шиферная кровля металлического навеса, 20 т соломы и 20 т сена 2024 года укоса.

Еще один пожар в АПК за минувшие сутки произошел на территории ОАО «Дубравушка-Агро» в 0,5 км юго-западнее деревни Комаровка Брестского района. Там загорелось поле. В результате пожара огнем уничтожено 0,001 га тритикале. Работники МЧС спасли 20,999 га тритикале.

В двух случаях пострадавших нет. Причины пожаров устанавливаются.