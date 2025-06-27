Огонь уничтожил 20 тонн соломы и 20 тонн сена в Барановичском районе

Загорание произошло в сенохранилище вблизи агрогородка Миловиды. В результате пожара огнем уничтожена шиферная кровля металлического навеса, 20 т соломы и 20 т сена 2024 года укоса.
Еще один пожар в АПК за минувшие сутки произошел на территории ОАО «Дубравушка-Агро» в 0,5 км юго-западнее деревни Комаровка Брестского района. Там загорелось поле. В результате пожара огнем уничтожено 0,001 га тритикале. Работники МЧС спасли 20,999 га тритикале.
В двух случаях пострадавших нет. Причины пожаров устанавливаются.