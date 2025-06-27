Двое новосибирцев изготовили 73 килограмма мефедрона в подпольной лаборатории

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Новосибирской области пресекли деятельность подпольной лаборатории, где изготавливали синтетические наркотики. Задержаны двое местных жителей, подозреваемых в незаконном обороте запрещённых веществ.
«Предварительно установлено, что в январе 2024 года молодые люди начали работать на один из нелегальных интернет-магазинов. В их обязанности входило изготовление запрещённых веществ и дальнейшее их распространение на территории Новосибирской области», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.
Для этого они арендовали частный дом на окраине одного из населённых пунктов Мошковского района и переоборудовали его в нарколабораторию.
Оборудование, реактивы и инструкции по изготовлению запрещённых веществ подозреваемые получили от анонимного куратора. В ходе спецоперации при поддержке Росгвардии полицейские задержали злоумышленников во время создания тайников-закладок. При обыске изъято более 73 кг мефедрона, около 580 литров прекурсоров и другие вещественные доказательства.
Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 5 ст. 228.1 УК РФ. Оба фигуранта арестованы. Полиция продолжает работу по установлению всех эпизодов преступной деятельности и возможных соучастников.