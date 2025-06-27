Двое новосибирцев изготовили 73 килограмма мефедрона в подпольной лаборатории

«Предварительно установлено, что в январе 2024 года молодые люди начали работать на один из нелегальных интернет-магазинов. В их обязанности входило изготовление запрещённых веществ и дальнейшее их распространение на территории Новосибирской области», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.