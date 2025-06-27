Что известно о ночной атаке ВСУ на российские регионы: маршруты дронов и последствия

В результате атаки БПЛА на российские регионы никто не пострадал.
В ночь на 27 июня Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать беспилотниками четыре российских региона. Всего было сбито 39 вражеских БПЛА, заявили в Минобороны РФ.
В ряде областей, таких как Волгоградская и Самарская, были введены режимы повышенной готовности и ограничены полеты в аэропортах. Подробнее о том, какие регионы пострадали от атаки ВСУ — в материале URA.RU.
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Воронежская область.
В Воронежской области вновь была объявлена опасность атаки БПЛА. Губернатор Александр Гусев обратился к жителям с просьбой сохранять спокойствие и следить за официальными оповещениями. Он заявил, что силы ПВО находятся в полной боевой готовности.
Брянская область.
В Брянской области силы ПВО уничтожили четыре беспилотника ВСУ. Глава региона Александр Богомаз заявил, что местные оперативные и экстренные службы работают на местах падения обломков БПЛА. Информации о пострадавших пока нет.
Ростовская область.
В Ростовской области БПЛА были сбиты в нескольких районах, включая Миллеровский, Каменский, Красносулинский, Тарасовский и город Шахты. По предварительным данным, жертв и разрушений в результате атаки нет, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
Волгоградская область.
В Волгоградской области атака дронов ВСУ была отражена в Суровикинском и Калачевском районах, а также в городе Волжский. Временно ограничивалось движение по мосту через Дон из-за работы саперов, но на данный момент движение восстановлено. Были зафиксированы возгорания сухой травы, которые быстро ликвидировали пожарные.
Самарская область.
В Самарской области ВСУ попытались атаковать беспилотниками промышленное предприятие в Новокуйбышевске. Губернатор региона Вячеслав Федорищев отметил, что в результате происшествия пострадавших нет. Оперативные службы продолжают работать на месте.
Оренбургская область.
В Оренбургской области была объявлена опасность атаки беспилотников. Глава региона Евгений Солнцев призвал местных жителей быть бдительными и следить за дальнейшими оповещениями региональных властей.
Ставропольский край.
В Ставропольском крае действует режим повышенной опасности из-за угрозы атак БПЛА. Губернатор региона Владимир Владимиров порекомендовал жителям следить за сообщениями экстренных служб и обращаться за помощью по номеру 112.
Курская область.
В Курской области в результате падения осколков беспилотника в деревне Ворошнево загорелись три хозяйственные постройки. Пожар был оперативно локализован, пострадавших нет, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.
Ограничения в работе аэропортов.
В аэропортах Волгограда, Самары и Саратова были введены временные ограничения на взлет и посадку воздушных судов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко, подчеркнув, что такие меры приняты для обеспечения безопасности полетов. Сейчас все ограничения уже сняты.