Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Что известно о ночной атаке ВСУ на российские регионы: маршруты дронов и последствия

В ночь на 27 июня Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать беспилотниками четыре российских региона. Всего было сбито 39 вражеских БПЛА, заявили в Минобороны РФ.

В результате атаки БПЛА на российские регионы никто не пострадал.

В ночь на 27 июня Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать беспилотниками четыре российских региона. Всего было сбито 39 вражеских БПЛА, заявили в Минобороны РФ.

В ряде областей, таких как Волгоградская и Самарская, были введены режимы повышенной готовности и ограничены полеты в аэропортах. Подробнее о том, какие регионы пострадали от атаки ВСУ — в материале URA.RU.

Условные обозначенияФото: URA.RU.

Воронежская область.

В Воронежской области вновь была объявлена опасность атаки БПЛА. Губернатор Александр Гусев обратился к жителям с просьбой сохранять спокойствие и следить за официальными оповещениями. Он заявил, что силы ПВО находятся в полной боевой готовности.

Брянская область.

В Брянской области силы ПВО уничтожили четыре беспилотника ВСУ. Глава региона Александр Богомаз заявил, что местные оперативные и экстренные службы работают на местах падения обломков БПЛА. Информации о пострадавших пока нет.

Ростовская область.

В Ростовской области БПЛА были сбиты в нескольких районах, включая Миллеровский, Каменский, Красносулинский, Тарасовский и город Шахты. По предварительным данным, жертв и разрушений в результате атаки нет, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

Волгоградская область.

В Волгоградской области атака дронов ВСУ была отражена в Суровикинском и Калачевском районах, а также в городе Волжский. Временно ограничивалось движение по мосту через Дон из-за работы саперов, но на данный момент движение восстановлено. Были зафиксированы возгорания сухой травы, которые быстро ликвидировали пожарные.

Самарская область.

В Самарской области ВСУ попытались атаковать беспилотниками промышленное предприятие в Новокуйбышевске. Губернатор региона Вячеслав Федорищев отметил, что в результате происшествия пострадавших нет. Оперативные службы продолжают работать на месте.

Оренбургская область.

В Оренбургской области была объявлена опасность атаки беспилотников. Глава региона Евгений Солнцев призвал местных жителей быть бдительными и следить за дальнейшими оповещениями региональных властей.

Ставропольский край.

В Ставропольском крае действует режим повышенной опасности из-за угрозы атак БПЛА. Губернатор региона Владимир Владимиров порекомендовал жителям следить за сообщениями экстренных служб и обращаться за помощью по номеру 112.

Курская область.

В Курской области в результате падения осколков беспилотника в деревне Ворошнево загорелись три хозяйственные постройки. Пожар был оперативно локализован, пострадавших нет, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

Ограничения в работе аэропортов.

В аэропортах Волгограда, Самары и Саратова были введены временные ограничения на взлет и посадку воздушных судов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко, подчеркнув, что такие меры приняты для обеспечения безопасности полетов. Сейчас все ограничения уже сняты.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше