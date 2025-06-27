В Приморье задержали подозреваемого в убийстве главврача больницы в Хакасии

КРАСНОЯРСК/МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Ранее судимого мужчину, подозреваемого в убийстве главврача одной из больниц Хакасии, спустя почти месяц поймали в городе Партизанске Приморского края, рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
«Мои коллеги из Управления уголовного розыска МВД по Республике Хакасия во взаимодействии с сотрудниками из Приморского края и УМВД России по городу Абакану задержали ранее судимого мужчину. Он подозревается в убийстве своей знакомой — главного врача одной из больниц Хакасии», — написала она в Telegram-канале.
По ее словам, тело женщины нашли в квартире в Абакане 30 мая. «Внешние признаки указывали на то, что смерть наступила в результате несчастного случая. Однако, детально осмотрев место происшествия, полицейские пришли к выводу, что смерть имеет криминальный характер», — добавила она.
Также из квартиры врача пропали золотые украшения, которые позже нашли и изъяли в местных ломбардах, был зафиксирован и ряд попыток перевести крупную сумму с помощью телефона погибшей на другой счет.
«Полицейскими и сотрудниками ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия личность подозреваемого была установлена. После убийства он сразу покинул пределы региона и почти месяц скрывался. При поддержке сотрудников Росгвардии оперативники задержали его в городе Партизанске Приморского края», — сообщила Волк.
Она уточнила, что в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 105 УК РФ (убийство).
В региональном управлении СК РФ, в свою очередь, уточняют, что подозреваемый и врач были просто знакомыми, а в ее квартиру он попал под вымышленным предлогом. После он сразу напал на женщину и сначала придушил, а когда потерпевшая потеряла сознание, мужчина набрал воду в ванну и утопил ее.
«Убийство было тщательно продумано и инсценировано под несчастный случай. После совершенного преступления фигурант тщательно избавился от следов: вытер все поверхности, унес с собой вещи, к которым прикасался», — говорится в сообщении ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии.
Также фигурант смог при помощи телефона и банковской карты погибшей украсть 94 тысячи рублей на платформе по обмену криптовалюты. По ходатайству следствия ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Решается вопрос о переквалификации уголовного дела на более тяжкий состав — убийство, сопряженное с разбоем.