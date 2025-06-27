В Приморье задержали подозреваемого в убийстве главврача больницы в Хакасии

В региональном управлении СК РФ, в свою очередь, уточняют, что подозреваемый и врач были просто знакомыми, а в ее квартиру он попал под вымышленным предлогом. После он сразу напал на женщину и сначала придушил, а когда потерпевшая потеряла сознание, мужчина набрал воду в ванну и утопил ее.