В Пермском крае простятся с подростком, разбившимся на мотоцикле

Похороны подростка, который попал в аварию на мотоцикле, пройдут в Пермском крае, об этом мама мальчика написала в своих социальных сетях.
Речь о ДТП, произошедшем 25 июня в Кочёвском округе. 15-летний школьник, управляя питбайком, выехал на полосу встречного движения, по которой в это время двигался КамАЗ. Ребёнок получил тяжёлые травмы и погиб на месте.
«25.06.2025 трагически погиб любимый сын, брат, внук, племянник, дядя, друг, одноклассник… Наша боль никогда не угаснет», — написала мама подростка.
Близкие и знакомые родителей выражают свои соболезнования в комментариях.
Простится с мальчиком можно 27 июня в доме семьи, в 14:00 его похоронят на Кочёвском кладбище.
Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что в Пермском крае утонули брат и сестра. Дети играли в воде у берега, но течением их унесло на глубину. Взрослые успели увидеть только уходящие под воду ручки.