В Пермском крае простятся с подростком, разбившимся на мотоцикле

Речь о ДТП, произошедшем 25 июня в Кочёвском округе. 15-летний школьник, управляя питбайком, выехал на полосу встречного движения, по которой в это время двигался КамАЗ. Ребёнок получил тяжёлые травмы и погиб на месте.