Жуткая месть в Приморье: двое мужчин убили и сожгли бывшего подельника

Присяжные признали виновными двух мужчин, которые расправились с бывшим подельником и сожгли его тело, пытаясь скрыть следы преступления.
Согласно данным следствия, в сентябре 2019 года погибший и подсудимые участвовали в краже, договорившись, что в случае задержания будут молчать о других участниках преступления. Однако спустя месяц после кражи потерпевший решил сдать своих соучастников и сообщил в полицию о преступлении.
«Узнав о признании, мужчины решили отомстить бывшему подельнику», — сообщили в прокуратуре.
В ноябре 2019 года подсудимые заманили потерпевшего в заброшенные казармы в Пограничном, где, находясь в состоянии алкогольного опьянения, начали избивать его, используя бейсбольную биту. От полученных травм молодой человек скончался. Для того чтобы скрыть следы убийства, подсудимые сожгли тело в подвале казармы.
На суде присяжные единогласно признали вину обвиняемых доказанной, отметив, что они не заслуживают снисхождения. Теперь судья вынесет окончательное решение и определит меру наказания для преступников.