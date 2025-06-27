Жуткая месть в Приморье: двое мужчин убили и сожгли бывшего подельника

Согласно данным следствия, в сентябре 2019 года погибший и подсудимые участвовали в краже, договорившись, что в случае задержания будут молчать о других участниках преступления. Однако спустя месяц после кражи потерпевший решил сдать своих соучастников и сообщил в полицию о преступлении.