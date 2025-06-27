В Южной Корее задержали американцев за попытку отправки листовок и денег в КНДР

На территории Южной Кореи арестованы шестеро граждан США при попытке переправить в КНДР порядка 1300 ПЭТ-бутылок, содержащих рис, банкноты номиналом один доллар и религиозную литературу.
Американцев задержали на острове Канхвадо вблизи границы с Северной Кореей. Предположительно, они планировали транспортировать бутылки морским путём для достижения берегов КНДР. Подобные акции властями Пхеньяна расцениваются как недопустимые. Об этом информирует агентство Donga.
Южнокорейские официальные лица уточнили, что действия задержанных нарушают законодательство о национальной безопасности. Район операции классифицируется как запретная зона с ограниченным доступом. Граждан США первоначально обнаружили военные, затем передали правоохранителям. Расследование продолжается, для допросов потребуется привлечение переводчика.
Ранее перебежчик из КНДР на деревянной лодке пересек Северную разграничительную линию в акватории Жёлтого моря для того, чтобы попасть в Южную Корею. Военнослужащие республики идентифицировали его в районе острова Пэннёндо, установили наблюдение и впоследствии оказали содействие.
По заявлению армейского командования, операция прошла в штатном режиме. По данным журналистов, это третий аналогичный инцидент за последние два месяца.
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