В Южной Корее задержали американцев за попытку отправки листовок и денег в КНДР

Ранее перебежчик из КНДР на деревянной лодке пересек Северную разграничительную линию в акватории Жёлтого моря для того, чтобы попасть в Южную Корею. Военнослужащие республики идентифицировали его в районе острова Пэннёндо, установили наблюдение и впоследствии оказали содействие.