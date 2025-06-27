Самарский аэропорт «Курумоч» закрывался из-за угрозы атаки БПЛА 27 июня

В аэропорту «Курумоч» снова остановился прием и выпуск воздушных судом. Это длилось с 06:55 по 08:50, делится Росавиация.
Работа аэропорта приостановилась из-за угрозы атаки БПЛА. Позже, глава региона Вячеслав Федорищев рассказал самарцам, что беспилотник пытался атаковать одно из предприятий в Новокуйбышевске.
Ранее в небе над самарским регионом было сбито 3 БПЛА. Один 24 июня и еще два — 25 июня.
26 июня самарцы жаловались на сильные перебои в работе мобильного интернета.
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