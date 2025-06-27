Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Самарский аэропорт «Курумоч» закрывался из-за угрозы атаки БПЛА 27 июня

В аэропорту «Курумоч» снова остановился прием и выпуск воздушных судом.

В аэропорту «Курумоч» снова остановился прием и выпуск воздушных судом. Это длилось с 06:55 по 08:50, делится Росавиация.

Работа аэропорта приостановилась из-за угрозы атаки БПЛА. Позже, глава региона Вячеслав Федорищев рассказал самарцам, что беспилотник пытался атаковать одно из предприятий в Новокуйбышевске.

Ранее в небе над самарским регионом было сбито 3 БПЛА. Один 24 июня и еще два — 25 июня.

26 июня самарцы жаловались на сильные перебои в работе мобильного интернета.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше