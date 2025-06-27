Утихнут или ударят снова: чего ждать от магнитных бурь 28 июня 2025

Причина — потоки разогретой плазмы, которые вырываются из корональной дыры на Солнце. Это темная область на его поверхности, через которую в космос выбрасывается солнечный ветер. Сейчас эта область развернута к Земле, поэтому все потоки летят в нашу сторону. Пик возмущений пришелся на 26 и 27 июня — тогда геомагнитная активность достигла почти 6 красных баллов. После этого Солнце постепенно успокаивается.