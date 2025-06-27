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В Пермском округе выселили обитателей нелегального хостела и опечатали помещение

40-летний пермяк построил на принадлежащем ему земельном участке в с.

40-летний пермяк построил на принадлежащем ему земельном участке в с. Кулатево каркасное двухэтажное строение и организовал в нем нелегальный хостел. Внешне постройка имеет вид общественного здания, при этом земля, на которой она расположилась, предназначена для индивидуального жилищного строительства. Администрация Пермского муниципального округа обратилась в суд с иском к собственнику участка о сносе самовольного объекта. Также истец ходатайствовал о принятии обеспечительных мер, пока дело не рассмотрят по существу. Суд ходатайство удовлетворил.

В отделение судебных приставов по Пермскому району ГУФССП России по Пермскому краю поступил исполнительный документ о запрете гражданину осуществлять деятельность и эксплуатацию строения на принадлежащем ему земельном участке.

В связи с тем, что определение суда подлежало немедленному исполнению, сотрудники органов принудительного исполнения незамедлительно выехали по месту нахождения нелегального хостела. На момент совершения исполнительных действий в строении проживало порядка 60 человек. Всем им пришлось его покинуть. Объект был опечатан, должник предупрежден об административной ответственности за неисполнение законных требований судебного пристава.