Двое мотоциклистов погибли за ночь в Подмосковье

Как сообщили «МК» в Госавтоинспекции Московской области, в первом случае в 23.10 38-летний водитель «БМВ», следуя по улице в поселке Ильинское-Усово, выехал на встречную полосу, чтобы объехать лежачий полицейский, и врезался в 48-летнего мотоциклиста. Мужчина скончался на месте.