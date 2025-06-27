Двое мотоциклистов погибли за ночь в Подмосковье

Двое мотоциклистов стали жертвами автоаварий за минувшую ночь в Московской области. Одна авария произошла в жилом массиве в Красногорском городском округе, вторая — на трассе «А-107» в Богородском городском округе.
Как сообщили «МК» в Госавтоинспекции Московской области, в первом случае в 23.10 38-летний водитель «БМВ», следуя по улице в поселке Ильинское-Усово, выехал на встречную полосу, чтобы объехать лежачий полицейский, и врезался в 48-летнего мотоциклиста. Мужчина скончался на месте.
Во втором случае в 5.10 на 98-м километре трассы водитель питбайка проехал перекресток на красный свет и врезался в автобус. 18-летний пассажир мотоцикла погиб, водитель госпитализирован.