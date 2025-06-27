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ДТП с участием автобуса произошло в Минске

27 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске произошло ДТП с участием автобуса. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Источник: УГАИ ГУВД Мингорисполкома

ДТП произошло вблизи дома № 3 по улице Бобруйской. На месте работают сотрудники отдела ГАИ Московского РУВД города Минска.

Госавтоинспекция просит учитывать эту информацию при выборе маршрута.