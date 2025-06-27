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В Уфе при выкорчевывании дерева нашли взрывоопасный предмет

Росгвардейцы обследовали мину времен Великой Отечественной войны.

Источник: пресс-служба управления Росгвардии по РБ

О находке сообщили в управление Росгвардии по РБ. На место незамедлительно выехала инженерно-техническая группа ОМОН «Урал» Росгвардии. Специалисты провели осмотр и установили, что обнаруженный предмет является минометной миной времен Великой Отечественной войны. Корпус мины имел значительные следы коррозии, а заряд взрывчатого вещества отсутствовал. В результате экспертизы было определено, что мина не представляет взрывоопасности.

После завершения обследования боеприпас передали сотрудникам полиции УМВД России по Уфе для дальнейших оперативно-следственных действий, сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.