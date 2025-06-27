В Тольятти задержан подозреваемый в краже продуктов на 5 тысяч рублей

В Центральном районе Тольятти полицейские задержали 19-летнего местного жителя, подозреваемого в краже продуктов из магазина. Ущерб составил более 5 тысяч рублей.
По данным МВД, молодой человек, ранее судимый за имущественные преступления, украл с прилавка сыр, хлеб и колбасу. Все похищенное он, по его словам, съел сам.
Личность злоумышленника установили с помощью записей с камер видеонаблюдения. Его задержали и доставили в отдел полиции. Подозреваемый признал вину и выразил готовность сотрудничать со следствием.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Полиция проверяет возможную причастность задержанного к другим эпизодам.
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